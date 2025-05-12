İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump’ı savundu

NETANYAHU’DAN TRUMP’A YANIT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin devletini tanıyacağını öne süren iddiaların dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti. İsrail merkezli i24 News kanalının internet sitesine göre, Netanyahu, İsrail Parlamentosu (Knesset) Dışişleri ve Güvenlik Komitesi’nin kapalı bir oturumunda, Trump ile arasındaki ilişkilerin bozulduğuna dair söylentileri yalanladı ve bu konunun ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee tarafından da reddedildiğini belirtti. Netanyahu, Trump ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve iki tarafın pek çok konuda ortak bakış açılarına sahip olduğunu ileri sürdü.

FİLİSTİN DEVLETİ AÇIKLAMASI CİDDİYE ALINMAMALI

İsrail medyasında daha önce, Trump’ın Netanyahu ile ilişkilerini kestiği ve kendisine oyun oynandığına dair iddialar yayımlanmıştı. Ancak Netanyahu, Trump’ın Filistin devletini tanıyacağı konusundaki iddialara değinerek, bu haberlerin ciddiye alınmaması gerektiğini savundu. “Filistin devleti kurulacağına dair ciddi bir açıklama duyacağınızı sanmıyorum, bu sadece siyasi bir oyun” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

KÖRFEZ’DEN HABERLER

Bazı İsrailli medya kuruluşları, Körfezli diplomatik kaynaklara dayanarak, Trump’ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Orta Doğu turu sırasında Filistin devletini tanıyan resmi bir açıklama yapmaya hazırlandığını aktardı. Bu açıklamanın Suudi Arabistan’da düzenlenecek ABD-Suudi Arabistan Zirvesi’nde yapılmasının beklendiği belirtildi. Trump’ın ziyareti kapsamında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne de uğraması planlanıyor.