İsrail Başbakanı Netanyahu, Yaptırımları İstedi

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’NUN YAPTIRIM TALEBİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun geçtiğimiz ay Washington’a gerçekleştirdiği ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump’tan Suriye üzerindeki yaptırımları devam ettirmesini istediği bildiriliyor. AP’nin adını vermek istemeyen bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Netanyahu nisan ayında Trump ile yaptığı görüşmede, Suriye’ye yönelik yaptırımların sürdürülmesi talebinde bulundu.

ENDİŞE VERİCİ GELİŞMELER

Netanyahu’nun bu talebinin, Esed rejiminin 8 Aralık 2024’te devrileceği yönündeki beklentiler ve bunun sonrasında Suriye’yi karadan ve havadan hedef alacak saldırılar düzenleme potansiyeli endişesiyle bağlantılı olduğu öne sürülüyor. ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan’da gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini duyurmuştu.