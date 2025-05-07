İsrail Başbakanı Strateji Geliştiriyor

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Doğu’nun görünümünü değiştirmeyi hedeflediğini ifade etti. Tel Aviv’de bir hava üssünde X platformu üzerinden yaptığı konuşmada, Yemen’deki Sana Uluslararası Havaalanı’na gerçekleştirilen saldırının detaylarını yakından takip ettiğini vurguladı. Gazze’ye yönelik saldırıların genişletilmesi konusunda görüşlerini paylaşan Netanyahu, zorlukların ciddiyetinin farkında olduğunu ancak halkın ve askerlerin zafer için gereken iradeye sahip olduğuna inandığını söyledi. Netanyahu, bu görevin Hamas’ı yenmeyi, esirlerin serbest bırakılmasını ve genel olarak Orta Doğu’nun görünümünü değiştirmeyi kapsadığını dile getirdi. Bunun kolay olmayacağını ancak başarılmasının mümkün olduğunu savundu. Şu anki aşamanın tamamlandığını ifade eden Netanyahu, zorlu fakat başarılı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

HAMAS’A YÖNELİK YOĞUN SAVAŞ

Netanyahu, Hamas’ı yenmek ve esir askerleri serbest bırakmak gibi iki hedefe aynı anda ulaşabilmek için yoğun bir çatışma içinde olduklarını dile getirdi. Ayrıca, Hamas’tan esirleri serbest bırakmayı talep etti. Yemen’e yönelik İslail’in saldırısına da değinerek, İsrail pilotlarının Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası havaalanına yaptığı saldırıyı “mükemmel” bir biçimde gerçekleştirdiklerini ifade etti. Netanyahu, İsrail’e yönelik saldırılara karşılık verme ilkesini benimsediğini belirterek, bu durumun Husiler, Hamas, Hizbullah ve İran için de geçerli olduğunu dile getirdi.

İSRAİL’İN GAZZE PLANI

İsrail güvenlik kabinesi, 4 Mayıs’ta Gazze’ye yönelik saldırıların genişletilmesine dair bir planı onaylamıştı. Bu plan, Gazze’de daha fazla bölgenin işgalini ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini kapsıyor. Ayrıca, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmeyeceği ve Filistinlilerin zorla Gazze’nin güneyine yerleştirileceği de bu planda yer alıyor. Dün öğle saatlerinde, yapılan hava saldırıları sonucunda Yemen’in başkenti Sana’daki havaalanının tamamen kullanım dışı kaldığı iddia edildi.