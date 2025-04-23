İsrail Başbakanı Talimat Verdi!

NETANYAHU’DAN BAR’A GÖREV SÜRESİ AÇIKLAMASI İSTEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yüksek Mahkeme’den, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar’ın görevden ayrılacağı tarihi açıklamasını talep ettiği bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu’nun bu talebi, Bar’ın görev süresinin sona ermesine dair belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla yapıldı.

BAR’IN İSTİFA PLANI VE NETANYAHU’NUN GÖRÜŞMESİ

Bar, 21 Nisan Pazartesi günü mahkemeye yazılı bir ifade sunarak, ileride görevinden ayrılma planını açıkladı, ancak net bir tarih vermedi. Netanyahu, Bar ile bir görüşme gerçekleştirdiğinde, hükümetin onu görevden alacağını bildirmiş ve bu kararı artan güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan’da Bar’ın görevden alınma kararını durdurma kararı almıştı. Bu durum, Şin-Bet Direktörü’nün geleceğiyle ilgili tartışmaların devam etmesine neden oluyor.