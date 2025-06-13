İsrail Başbakanı Tevrat’la Saldırıya Hazırlanıyor

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’NUN NOTU

İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik askeri hamlenin öncesinde Kudüs’teki Ağlama Duvarı’na bıraktığı notla saldırının sinyallerini verdi. Perşembe günü duvara gizlice yerleştirilen bu not, cuma sabahı kamuoyuna sunuldu ve dikkat çekici bir içerik barındırıyordu. Netanyahu’nun kaleme aldığı notta, Tevrat’tan bir ayete yer verildi. “İşte halk, aslan gibi ayağa kalkacak” sözleriyle başlayan bu ayet, İsrail ordusunun İran’daki nükleer tesislere yönelik operasyonuna isim veren bir ifade olan “Yükselen Aslan Operasyonu”nu içeriyor. Ayetin tamamı şu şekildeydi: “İşte, halk büyük bir aslan gibi kalkacak, genç bir aslan gibi doğrulacak; avını yiyene ve düşmanlarının kanını içene kadar dinlenmeyecek.”

OPERASYONA YÖNELİK STRATEJİ

İsrail basınına göre Netanyahu’nun Ağlama Duvarı ziyareti, İran’a yönelik saldırı öncesi dikkatleri başka yöne çekmeyi amaçlayan bir stratejinin parçasıydı. Başbakanlık Ofisi, İran’ı şaşırtmak için bazı sahte bilgiler yaydı. Bu sahte bilgilerin arasında Netanyahu’nun tatile çıktığı iddiaları, Amerika ile yürütülen görüşmelerin öne çıkarılması ve sızdırılmış yanlış planlar yer aldı. İsrail’in bu operasyonu gerçekleştirmek için uzun bir süredir hazırlık yaptığı ifade ediliyor.

MOSSAD’IN İRAN OPERASYONU

Haberlere göre, İsrail istihbarat servisi Mossad, İran topraklarında gizli bir drone üssü kurdu. Bu üs, İran’ın İsrail’e fırlatmayı planladığı füzeleri hedef aldı. Aynı zamanda, İran’a gizlice silah sistemleri ve özel birliklerin sızdırıldığı, bu sayede İran hava savunmasının devre dışı bırakıldığı öne sürülüyor. Netanyahu’nun Tevrat’tan aktardığı ayet, yalnızca bir dua veya temenni değil; aynı zamanda gerçekleştirilecek operasyonun ismini ve felsefesini oluşturan bir metin olarak değerlendiriliyor. Bu ayetle, İsrail halkına ve ordusuna güç, kararlılık ve birlik mesajı verildi.