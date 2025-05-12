İsrail Başbakanı Yardım Durdurabilir

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, “Amerikan güvenlik yardımlarını almayı durdurmak zorunda kalabilecekleri” yönünde açıklama yaptığı bildirildi. İsrailli Maariv gazetesinin haberine göre, Netanyahu, İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesinin kapalı oturumunda, ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri yardımlara dair bilgilerini paylaştı. Haberde, Netanyahu’nun, “Silahlar için yaklaşık 4 milyar dolar alıyoruz. Ekonomik yardımdan bıktığımız gibi bundan da bıkacağımızı düşünüyorum.” ifadesini kullandığı öne sürüldü.

AMERİKAN GÜVENLİK YARDIMLARINA YÖNELİK ENDİŞELER

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan bir diğer haberde, Netanyahu’nun toplantıda, “Amerikan güvenlik yardımı almayı bırakmak zorunda kalacağımızı düşünüyorum.” sözlerine de yer verildi. Öte yandan, İsrail basınında ABD’nin İran’la müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın görevden alınması ve Yemen’deki Husiler ile ateşkese varılmasının, Trump ile Netanyahu arasındaki gerginliğe işaret ettiği belirtiliyor.

ABD-İSRAİL ASKERİ YARDIM ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya karşı “hayal kırıklığına uğradığı” ve Orta Doğu’da onsuz ilerleme kararı aldığı yorumları yapılıyor. 2016 yılında ABD ile İsrail arasında imzalanan 38 milyar dolar değerindeki 10 yıllık askeri yardım anlaşması bulunuyor. Bu anlaşma, 33 milyar doları yabancı askeri yardım ve 5 milyar doları füze savunması olmak üzere 2028’e kadar devam ediyor. Ayrıca, ABD 2019 yılında yapılan anlaşma gereği her yıl İsrail’e yaklaşık 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor.