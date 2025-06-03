İsrail Basını, ABD’deki Üst Düzey Yetkilileri Bildirdi

GÖREVDE DEĞİŞİKLİKLERİ İDDİA EDİYOR

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD yönetiminde görevli olan 3 üst düzey yetkilinin, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yaşanan “İran ve Gazze” konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alındığı öne sürüldü. Yedioth Ahronoth’un haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “koyu İsrail destekçisi” olarak nitelendirilen bu 3 yetkili arasında, İran ile müzakerelerde de rol alan bir ABD-İsrail çifte vatandaşı olduğunu iddia etti. Tel Aviv yönetimi, Trump’ın dış politikayı kendi kontrolüne alma arzusundan dolayı bu kişilerin görevden alındığını değerlendirdi. Bunun yanı sıra, “İran’a muhtemel müdahale ve Gazze’deki savaşla ilgili” anlaşmazlıkların da etkili olduğu kaydedildi. Haberde, ABD’deki bu değişimlerin, İsrail’de endişe yarattığı belirtildi.

İKİ İSİM BELLİ OLDU

Görevden alınan yetkililerden ikisinin, yakın zamanda ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nde İran ve İsrail biriminin koordinatörlüğüne atanan ABD-İsrail çifte vatandaşı Merav Ceren ve Afrika biriminin koordinatörü Eric Trager olduğu öne sürüldü. Ceren ve Trager’in, Trump tarafından görevden alınan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz tarafından göreve getirildiği hatırlatıldı. Ayrıca, görevden alınan bir diğer kişinin, “İsrail’in en büyük destekçilerinden biri” olarak tanımlanan ve ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı görevinde bulunan Morgan Ortagus olduğu iddia edildi. Ortagus’un, Lübnan’daki İsrail ile yapılan ateşkesi ve bölgedeki gelişmeleri takip etmeye çalıştığı, Beyrut’a yaptığı ziyaretlerde ise “Davut Yıldızı” sembollü takılar kullanarak dikkat çektiği belirtildi.

GÖREVDE DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENİ

İsrailli kaynaklar, görevden alınmaların özellikle İsrail’e karşı bir tutum sergilemediğini, Trump’ın “Ulusal Güvenlik Konseyi’ni zayıflatarak dış politikayı kendi kontrolüne almak istemesi” sebebiyle gerçekleştirildiğini savundu. İsrail yanlılarının görevden alındığı kararın, ABD Başkanı Trump ve Yardımcısı James David (JD) Vance’in inisiyatifiyle alındığı belirtildi. Konuyla ilgili daha fazla İsrail yanlısı yetkilinin görevden alınabileceği ve bunun Trump ile Netanyahu arasındaki mesafenin bir parçası olarak görülebileceği aktarıldı. Ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın 27 Mayıs’ta Netanyahu’ya, “İran ile nükleer müzakereleri baltalamaması” konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi. İsrailli askeri uzman Amos Harel, Haaretz gazetesinde yazdığı bir yazıda, Trump’ın Netanyahu’nun “oyunlarından bıktığını” öne sürerken, ABD Başkanı’nın, İsrail’e “Gazze’ye insani yardım girişini” sağlamak adına baskı yaptığını ve bunun Netanyahu yönetimini esir takası anlaşmasına zorladığını belirtti.