İsrail Basını, Katargate Davasında Paranın Rotasını Açıkladı

KATAR’DAN İSRAİL’E PARANIN AKIŞ YOLU BELİRLENİYOR

İsrail’deki medya, Katargate davasında, Katar’dan ülkeye gönderilen paranın nasıl bir yol izlediğini ayrıntılı olarak ortaya koydu. İsrail devlet televizyonu KAN’ın verdiği bilgide, savcılığın yürüttüğü soruşturmada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun çevresindeki kişilere ulaşan para akışının haritasının belirginleştiği ifade edildi. Haberlerde, Katar hükümetinden uluslararası bir şirkete giden paranın, sonrasında İsrail’deki istihbarat servisi Mossad yetkilisine ve Netanyahu’nun etrafında yer alan bir kişinin şirketine transfer edildiği iddia edildi. Soruşturma ekibi, bu yollara, banka hesapları, şüphelilerin telefon kayıtları, ifadeler ve diğer çeşitli belgeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ulaştı.

Paranın transferinde, Katar hükümeti tarafından istihdam edildiği öne sürülen ABD’li danışman Jay Potlik ve İsrailli iş insanı Gil Birger gibi isimlerin aracılığıyla Feldstein’a ulaştığı bildirildi. Diğer bir rota üzerinden gelen paranın, 2022 yılı içerisinde başladığı ve 2024 yılına kadar devam ettiği belirtiliyor. Bu transferin, Katar hükümetinin başka bir şirketi aracılığıyla gerçekleştirilerek bir Mossad yetkilisine, ardından da Netanyahu’nun danışmanı Urich’in “Perception” şirketine aktarıldığı kaydedildi. İlk akışın, 2022 Dünya Kupası öncesi Katar’ın imajını düzeltme hedefleri çerçevesinde gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

Para transferinin karmaşık bir yolla gerçekleştirilmesinin, şüphelilerin suçlamaları reddetmesine neden olduğu ancak İsrail polisinin konuda yeterli kanıta sahip olduğu vurgulandı. “Katargate” adı verilen skandal, Katar’dan önemli miktarda para alınarak Netanyahu’nun seçim kampanyasında kullanıldığı iddialarıyla gündeme geldi. Başbakan Netanyahu, bu iddiaları ortaya atanlara karşı yasal işlem başlattığını duyurdu. Skandalın derinleşmesiyle, Feldstein, Danışmanları Jonathan Urich ve Srulik Einhorn’un sanık olarak ifade verdiği bir soruşturma sürecine dönüştü. Feldstein’in, Katar’ın imajını desteklemek amacıyla internasyonal bir firmadan maaş aldığı, danışmanlar Urich ve Einhorn’un ise Katar için imaj danışmanlığı yaptığı bilgileri de paylaşıldı.

Son olarak, iş insanı Gil Bilger’in Feldstein’e para gönderdiği yönündeki ses kaydının yayınlanmasının ardından Feldstein, söz konusu iddiaları kabul etti. Başbakan Netanyahu’nun sözcüsü Feldstein ve danışmanı Urich, 31 Mart’ta “Katargate” soruşturması çerçevesinde gözaltına alınırken, Netanyahu da aynı gün polise “tanık” sıfatıyla ifade vermek üzere çağrıldı.