İsrail Basını, Netanyahu’nun ABD’yi Kabul Ettiğini Duyurdu

İsrail basını, Netanyahu’nun ABD Temsilcisi Steve Witkoff’un önerdiği yeni ateşkes taslağına olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Hamas ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff aracılığıyla arabulucular tarafından Gazze’de olası ateşkes sürecine dair sunulan taslağı aldığını belirtti. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilgili birimlerin öneriyi “sorumluluk bilinciyle” incelediği ifade edildi. Verilecek cevabın, “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı” açıklığa kavuşturuldu. Ayrıca, Hamas’ın bölgede adil ve kapsamlı bir çözüm için her türlü yapıcı çabayı değerlendirmeye açık olduğu vurgulandı.

ABD YENİ ÖNERİDEN ÜMİTLİ

Witkoff, Oval Ofis’te düzenlenen bir etkinlikte, ABD’nin yürüttüğü Gazze’deki olası ateşkes süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. “Yakın zamanda teslim edilecek olan yeni anlaşma taslağını göndermek üzere olduğumuzu düşünüyorum. Bugün Başkan bunu inceleyecek. Geçici bir ateşkes ve uzun vadeli bir çözüm sağlanması; bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda çok iyi hislerim var.” ifadelerini kullandı. Hamas, Witkoff ile Gazze’de bir ateşkes konusunda genel çerçevede anlaştıklarını da duyurdu. Bu süreçte, Witkoff’un önerisinin ayrıntıları açıklanmadı, ancak bu adım mevcut ateşkes müzakereleri kapsamındaki yeni bir atılım olarak değerlendiriliyor.