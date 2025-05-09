İsrail Basını: Trump, Netanyahu’yla Teması Kesti

TRUMP VE NETANYAHU’NUN İLİŞKİSİNDE GERGİNLİK

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, ABD Başkanı Donald Trump’ın manipüle edildiğine dair duyduğu şüpheler nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan temasını sonlandırmaya karar verdiğini aktardı. Cozin, X hesabında yaptığı paylaşımda, bilgiyi İsrailli bir yetkiliye dayandırarak Trump’ın Netanyahu ile ilişkiyi koparma kararı aldığını ifade etti. Paylaşıma göre, İsrailli yetkili, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in Cumhuriyetçi senatörlere Trump’ın yapması gerekenler hakkında “küstahça” konuşmasının sonuç getirmediğini belirtti.

MANİPÜLASYON SUÇLAMALARI

Yetkili, Trump’ın çevresindekilerin “Netanyahu’nun kendisini manipüle ettiği” yönündeki uyarılarını ilettiğini de söyledi. Bu bağlamda, Trump’ın “enayi” ve “kendisiyle oynanan biri” olarak tanımlanmasından hoşlanmadığını vurguladı. “O da Netanyahu ile teması kesmeye karar verdi.” dedi. Cozin, ABD’nin İsrail ile yükselen gerilimlerin nedeni olarak Tel Aviv yönetiminin, İran ve Husiler konusunda somut bir plan ve takvim sunamamasını öne çıkardı.

GAZZE KONUSUNDA SOMUT ÖNERİLER YETERSİZ

İsrail Ordu Radyosu muhabiri, Netanyahu hükümetinin Gazze ile ilgili de herhangi bir somut öneri getirmediğine dikkat çekti. Bu durumun, iki ülke arasındaki ilişkilerde daha fazla belirsizlik yaratma potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek, “Gazze’de de göreceğiz.” ifadesini kullandı.