İsrail Başkonsolosluğu Önünde Şüpheli Tutuklandı

İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU YAKININDAKİ OLAY

İstanbul’da bulunan İsrail Başkonsolosluğu yakınında silahla havaya ateş açan bir kişi yakalandı ve tutuklandı. Beşiktaş’ta, Büyükdere Caddesi üzerindeki konsolosluk önünde meydana gelen olayda, 5 el havaya ateş eden B.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.