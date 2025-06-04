İsrail, Batı Şeria’da 119 ihlal yaptı

GAZZE VE BATI ŞERİA’DA BASINA YÖNELİK İHLALLER ARTMAKTA

İsrail’in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria’da basın mensupları aleyhinde 119 ihlal gerçekleştirdiği bildirildi. Filistin Kalkınma ve Basın Özgürlüğü Merkezi, Mayıs ayında bu ihlallerin detaylarını içeren bir rapor yayımladı. Raporda, Filistin’de medya özgürlüğüne yönelik ihlallerin sayısının Nisan ayına göre önemli ölçüde arttığı vurgulandı. İsrail ordusunun, bu dönemde basın mensuplarına karşı işlediği ihlal sayısının Nisan’da 73 iken, Mayıs ayında 119’a yükseldiği belirtiliyor. Mayıs ayındaki ihlallerin 82’sinin Batı Şeria’da, 37’sinin ise Gazze Şeridi’nde gerçekleştiği ifade ediliyor.

GAZETECİLERİ HEDEF ALAN ŞİDDET EYLEMLERİ

İsrail güçlerinin, Gazze’de yaptıkları bombardımanlarda 6 basın mensubunu “soğukkanlılıkla” öldürdüğü aktarılıyor. Ayrıca, basın çalışanlarının görev sırasında sürekli fiziksel saldırılara uğradığı da vurgulandı. Açıklamada, 27 fiziksel saldırı vakası kaydedildiği, bunlardan 19’unun Batı Şeria’da gerçekleştiği bilgisi yer alıyor. Mayıs ayında yaşanan en ciddi saldırının Anadolu Ajansı muhabiri Issam Rimavi’ye yönelik olduğu, işgal altındaki Batı Şeria’da İsraillilerin baskınını takip ederken darbedildiği ve önemli yaralar aldığı hatırlatıldı. Rimavi’nin ağır darbe sonucu beyin sarsıntısı geçirdiği ve hala Filistin Tıp Kompleksi’nde tedavi altında olduğu bildiriliyor.

GÖZALTILAR VE HABER AKIŞI ENGELLENMELERİ

Al Jazeera kanalında yer aldıktan sonra gazeteci Servet Şakra’nın yaklaşık 6 saat boyunca gözaltında tutulduğu belirtiliyor. Ayrıca, Sada News muhabiri Hanin Kavarık’ın da gözaltına alındıktan sekiz gün sonra serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı. Mayıs ayında gerçekleşen 31 ihlalde haber akışının engellendiği, 4 ihlalde ise basın mensuplarının ekipmanlarına el konulduğu veya kullanılmaz hale getirildiği ifade ediliyor. Faaliyetler sırasında, İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarında gazetecilere ait 10 evin yıkıldığı bildirildi. Merkez, Gazze’de devam eden soykırımla birlikte basın mensuplarının katledilme görüntülerinin medyada sürekli gündemde olduğunu belirtiyor.