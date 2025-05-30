İsrail, Batı Şeria’da 22 Yerleşim

YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ AÇIKLANDI

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da 22 yeni yerleşim birimi yapacağını duyurdu. Bu açıklama, Perşembe günü yapıldı ve atılan adım, Filistin topraklarındaki İsrail varlığının “stratejik genişlemesi” olarak değerlendiriliyor.

GÜVENLİK KABİNESİ ONAYLADI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Güvenlik Kabinesi’nin bu planı onayladığını doğruladı. Katz, planın Batı Şeria’daki “hakimiyetin güçlendirilmesi” açısından “tarihi bir karar” olduğuna dikkat çekti. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliği artırabilecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor.