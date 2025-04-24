İsrail, Batı Şeria’da Çocuk Öldürdü

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da 12 yaşındaki bir Filistinli çocuğun öldüğünü doğruladı. Ordunun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Batı Şeria’nın Cenin yakınlarındaki El-Yamun beldesinde, Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerine “patlayıcı bir cihaz attığı” iddia ediliyor. Bu iddia üzerine, İsrail askerlerinin 12 yaşındaki Mahmud Ebu el-Hayce’ye “ateş açtığı ve öldürdüğü” bilgisi paylaşıldı.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında 171’i çocuk olmak üzere toplamda 955 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı dönem içerisinde, 7 binden fazla Filistinli yaralandı ve 16 bin 400 kişi gözaltına alındı. Gazze’de gerçekleştirilen ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesi sonrasında, 21 Ocak Salı günü İsrail ordusu, Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve çevresindeki mülteci kampına “Demir Duvar” adını verdiği bir saldırı düzenlemişti.