İsrail, Batı Şeria’da Yeni Yerleşimler Kuracak

İSRAİL’İN YENİ YERLEŞİM POLİTİKALARI

İsrail’in Batı Şeria’da 22 yeni yerleşim yeri inşa etme kararı, apartheid rejiminin uygulamaya konduğu iddialarını gündeme getiriyor. Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban, bu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Şaban, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Filistin devletinin kurulma ihtimalini ortadan kaldırmak için sürekli olarak bu tür planlar geliştirdiğini belirtti. Yeni yerleşimlerin Ramallah, Cenin, El Halil, Nablus, Selfit, Eriha, Ağvar ve Kudüs’te kurulacağını duyurdu.

IRK AYRIMCILIĞINI DERİNLEŞTİRİYOR

Şaban, bu kararın “yerleşim sömürgeciliğini” artırma etkisine sahip olduğunu, Filistin topraklarına müdahale ederek yeni bir ırk ayrımcılığı ve apartheid rejimi oluşturduğunu vurguladı. Bunun yanı sıra, tüm imtiyazların gerçek Filistinli sahipleri yerine bu toprakları işgal eden İsraillilere verildiğine dikkat çekti. Şaban, uluslararası toplumu, İsrail’in yerleşimleri yasadışı kabul eden kararları dikkate almaması ve işlediği ihlaller yüzünden cezalandırması için müdahaleye çağırdı.

YEREL BASINDAKİ HABERLER

İsrail yerel basınında 27 Mayıs’ta yer alan haberlere göre, Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria’da alınan bu karar doğrultusunda 22 yeni yasa dışı yerleşim biriminin inşasına onay verdi. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 29 Mayıs’ta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 1967’de işgal ettikleri Filistin toprakları üzerinde yeni yerleşimlerin kurulmasının, “İsrail’in varlığını tehlikeye atacak bir Filistin devleti kurulmasını engelleyeceğini” savunarak, bu adımın ardından “Batı Şeria’nın ilhakı” aşamasına geçileceğini öne sürdü.