İsrail, Batı Şeria’da Yeni Yollar Onayladı

İŞGALİN GENİŞLETİLMESİNE ONAY VERİLDİ

İsrail’de, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki işgalin genişletilmesine ilişkin yeni bir karar alındı. İsrail Başbakanlık Ofisi, kabinenin, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan ve Kudüs’ün 7 kilometre doğusunda bulunan Maale Adumim yerleşim birimi çevresine yol yapımını onayladığını açıkladı. Açıklamada, “Yerleşimi, güvenliği ve tüm bölge sakinlerinin refahını güçlendirecek tarihi bir karar.” denildi.

FİLİSTİNLİLERİN SEYAHATİNE BAHANE

İsrail kabinesi, alınan kararı, Filistinlilerin kesintisiz seyahat edebileceği gerekçesiyle savundu. “Beytüllahim’den çıkan bir Filistinli kontrol noktalarından geçmeden Eriha bölgesine ulaşabilecek.” ifadeleri kullanıldı. Ancak bu karar, Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesiyle ortaya çıkan yerleşimlere özel yeni yollar yapılmasına olanak tanıyacağı yönündeki endişeleri artırdı. Böylelikle, Filistinlilerin Maale Adumim yerleşimine giden yolları kullanmasının önüne geçilmesi dikkate alınıyor. Yedioth Ahronoth gazetesi de, bu gelişmeyle birlikte “Filistinlilerin bölgenin güzergahından ve şehirleri birbirine bağlayan yollardan uzaklaştırılacağını” belirtti.

BÖLGEDEKİ İLHAK PLANLARI

Kudüs’ün 7 kilometre doğusundaki Maale Adumim yerleşimine giden yolların sadece Filistinlilerin topraklarını gasbetmiş olan İsraillilerin kullanımına sunulmasının, İsrail’in bölgeyi ilhak etmesine zemin hazırlayacağı ifade ediliyor. Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu kararın İsrail’in Batı Şeria’daki işgalini güçlendirdiğini kabul etti ve “Yapılan yollar Batı Şeria’daki hakimiyetimizi güçlendirecektir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev de bu kararla “Maale Adumim” yerleşimi ile Batı Kudüs arasındaki “E1” yerleşim alanının genişletilmesinin önü açıldığını vurguladı.