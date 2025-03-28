İsrail, Beyrut’u Yine Hedef Aldı

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ’NİN BEYROUT SALDIRISI

İsrail Hava Kuvvetleri, 27 Kasım 2024 tarihinde İsrail ve Hizbullah arasında varılan ateşkesten sonra Beyrut’u hedef alarak ilk kez saldırıda bulundu. Bu operasyon, İsrail’in zorunlu tahliye tehdidinin ardından Beyrut’un güney banliyölerine yapıldı. İsrail ordusu, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, Beyrut’un güney kısmında Hizbullah’a ait bir insansız hava aracı depolama tesisine saldırdığını duyurdu.

HUZURSUZ KENTTE HAVA SALDIRISI

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının Hadath mahallesini vurduğunu bildirdi. Hava saldırısının, İsrail ordusunun mahalleyi boşaltma emrinin ardından ve hedefe yönelik üç küçük insansız hava aracı saldırısından sonra gerçekleştiği ifade edildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail’in Beyrut’a yönelik saldırıları, Fransız ve ABD destekli anlaşmanın ihlalinin bir devamı” şeklinde değerlendirdi.

ULUSLARARASI TOPLUMUN TEPKİSİ BEKLENİYOR

Avn, “Uluslararası toplum bu saldırılara bir son vermeli ve İsrail’i, Lübnan’ın da bağlı olduğu gibi, anlaşmaya uymaya zorlamalıdır” şeklinde konuştu. Ancak saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.