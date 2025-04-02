İsrail BM Kliniğini Vurdu: 19 Ölü

BM KLİNİĞİNE YAPILAN SALDIRI

Gazze – İsrail, Gazze Şeridi’nde yerinden edilen sivillerin yaşadığı Birleşmiş Milletler ajansına bağlı bir kliniği hedef aldı ve bu saldırıda en az 19 kişi hayatını kaybetti. İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı’nda bulunan BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na ait bu kliniği önceki dönemlerde de vurmuştu. Söz konusu klinikte, yerinden edilen yüzlerce sivilin barındığı biliniyordu.

ÖLENLER VE YARALILAR

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Barash, yaptığı açıklamada, saldırıda 9’u çocuk olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. Yerel kaynaklara göre ise saldırının ardından çıkan yangında birçok kişi yanarak yaşamını yitirdi. Bina kullanılmaz hale gelirken, bazı Filistinlilerin cansız bedenleri tanınmaz duruma geldiği için yakınları kimliklerini tespit edemedi.

GENEL DURUM VE CAN KAYBI SAYISI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılar başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplam can kaybının 50 bin 423’e, yaralı sayısının ise 114 bin 638’e yükseldiği ifade edildi. Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleştiğini gösteriyor.