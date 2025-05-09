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İsrail, BM Yardım Merkezini Vurdu

İSRAİL’İN SALDIRISIYLA 4 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım Ajansı’na ait yardım dağıtım merkezine bir saldırı düzenledi. Bu saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail, Gazze Şeridi’nde insanlık dışı eylemlerine devam ediyor.

AMBULANS VE YARALILARIN DURUMU

Saldırının ardından Filistinli kaynaklar, ambulansların hızlı bir şekilde olay yerine gittiğini ve yaralıların Endonezya Hastanesi’ne taşındığını bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 787’ye, yaralananların sayısının ise 119 bin 349’a ulaştığını açıkladı.

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