İsrail, Bölgeyi Felakete Sürüklüyor

ÜST DÜZEY KATILIMLA BAŞLANGIÇ

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, 43 bakan ve 5 bakan yardımcısıyla birlikte rekor seviyede üst düzey katılımla İstanbul’da başladı. İki gün sürecek olan toplantı öncesi, katılan ülkelerin heyet başkanları toplu fotoğraf çekimine katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki DBK Dönem Başkanı Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella’dan başkanlığı devralarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

KÜRESEL ADALET VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu’ndaki konuşmasında, Türkiye’nin dönem başkanlığı süresince küresel adaletin tesis edilmesini öncelikle hedefleyeceğini ve zulmün karşısında dimdik duracağını ifade etti. “Uluslararası işbirliğinin temeli olan çok taraflılık, meşruiyet krizi ile karşı karşıya” diyen Fidan, hoşgörüsüzlük ve kimlik temelli kutuplaşmanın artmasının küresel istikrarsızlığı derinleştirdiğini belirtti. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası mekanizmaların işlevsizliğinin Gazze’deki durumu gözler önüne serdiğini vurguladı.

BÖLGESEL FELAKET UYARISI

Bakan Fidan, İsrail’in saldırganlığının Türkiye’nin komşusu İran’a kadar uzandığını söyleyerek, “İsrail, bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklüyor” ifadesini kullandı. Bu çerçevede, sınır tanımayan saldırganlığa karşı güçlü bir duruş sergileyeceklerini ve ortak adımlar atacaklarını bildirdi. İran’ın nükleer programı ile ilgili müzakerelerin devam ediyor olması sırasında İsrail saldırılarının kınanması gerektiğini belirtti. Filistin halkına yönelik saldırılara dikkat çekerek, “İsrail’in amacı Filistinlileri evlerinden sürmek” şeklinde konuştu.

YARDIM VE DESTEK TALEBİ

Dışişleri Bakanı, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’ye insani erişimin güvence altına alınması için devam eden müzakereleri desteklediklerini belirtti. Ayrıca, Katar ve Mısır’a bu konudaki çabaları için teşekkür etti. İki devletli çözümün, adil ve kalıcı barışın sağlanması için en uygulanabilir yol olduğunu vurgulayarak, Filistin topraklarındaki işgalin bölgede yaşanan çatışmaların temel nedeni olduğunu ifade etti.

SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Bakan Fidan, ortak çabalar sayesinde Suriyeli kardeşlerle birlikte istikrarlı ve müreffeh bir Suriye için gerekli adımları atılmasının mümkün olduğunu söyleyerek Suriye’nin İİT’ye dönmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Devam eden yaptırımların hafifletilmesi süreciyle birlikte Suriye halkının arkasında durmaya devam edeceklerini belirtti. Balkanlar’ın tarihi bağlar ve ortak medeniyet üzerine inşa edilmiş bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu topraklarda yaşayan Müslüman kardeşlerimiz her daim desteklenmelidir” dedi. Ayrımcı ve nefret temelli söylemleri kınayarak, bu topraklarda barış ve kardeşliğin önemini bir kez daha vurguladı.