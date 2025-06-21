İsrail, Bölgeyi Felakete Sürüyor

TOPLANTI VE REKOR KATILIM

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, 43 bakan ve 5 bakan yardımcısının katılımıyla İstanbul’da başladı. Toplantı, 2 gün sürecek ve açılışta, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki DBK Dönem Başkanı Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella’dan başkanlığı devralarak söz aldı. Hakan Fidan’ın toplantıda yaptığı konuşmasında önemli mesajlar verdi.

KÜRESEL ADALET İÇİN ZORUNLULUKLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT’nin dönem başkanlığı süresince, “küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek ve zulmün karşısında dimdik durmaya devam edecek.” dedi. Çok taraflılık, uluslararası işbirliğinin temelidir, ancak meşruiyet krizi ile karşı karşıya olduğu vurgulandı. Artan hoşgörüsüzlük, kimlik temelli kutuplaşmalar ve uluslararası hukukun aşınması, küresel istikrarsızlık hissini daha da derinleştiriyor. Korumacı politikaların etkisi ise uluslararası ilişkilere hakim olmaya başlıyor. Gazze’de yaşanan vahşetin, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası mekanizmaların işlevsizliğini gözler önüne serdiğini belirtti.

İSRAİL’İN SALDIRGANLIĞI VE ORTAK YAKLAŞIM

Konuşmasında, “İsrail, şimdi de komşumuz İran’a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklüyor.” diyen Hakan Fidan, saldırganlığa dur demek için alınacak ortak adımları ele alacaklarını ifade etti. İslam İşbirliği Teşkilatı coğrafyasındaki tüm sınamalara çözüm bulmak zorunda olduklarının altını çizdi. İran’ın nükleer programı ile ilgili müzakerelerin devam ettiğine dikkat çekerek, uluslararası toplumun önceliğinin daha büyük bir şiddet sarmalının önlenmesi olması gerektiğini belirtti.

FİLTİSTİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER

İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarının devam ettiğini söyleyen Hakan Fidan, “Kalıcı ateşkes, rehinelerin ve tutukların serbest bırakılması ve Gazze’ye kesintisiz insani erişim sağlanması önceliğimizdir.” şeklinde konuştu. İki devletli çözümün, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için uygulanabilir tek yol olduğunun altını çizdi. Filistin topraklarındaki işgalin, bölgede yaşanan tüm çatışmaların kökeninde yatan neden olduğu netleştiğini vurguladı.

SURİYE VE BALKANLARDAKİ DESTEK

Dışişleri Bakanı, Suriyeli kardeşlerle istikrarlı ve müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda gerekli adımlar atıldığını belirtti. “Devam eden yaptırımların hafifletilmesi süreciyle eş zamanlı olarak hep birlikte Suriye halkının arkasında durmaya devam edeceğiz.” dedi. Balkanlar’daki Müslümanların geçmişte birçok sınamadan geçtiğini, bugün de parçalanma tehlikesine karşı mücadele ettiklerini ifade etti. İslam aleminin bu kardeşlere sahip çıkmasının ortak bir görev olduğunu vurgulayarak, ayrımcı ve nefret temelli söylemleri kınadı.