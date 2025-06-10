İsrail, Calazun’da 5 evi yıkacak

İSRAİL ORDUSUNUN CALAZUN’DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BASKIN

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’daki Calazun Mülteci Kampı’na yönelik bir baskın düzenledi. Bu baskın sırasında, 5 ev ve bir caminin yıkılacağına dair duyurular asıldı. Calazun Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Mahmud Mübarek, yaptığı açıklamada, “İsrail askerleri kampa baskın düzenledi, 5 ev ile 1 caminin girişine yıkım duyurusu astı.” şeklinde bilgi verdi.

YIKIM KARARLARININ NEDENİ

Mübarek, yıkım kararlarının, 1995 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” gereği “C” sınıfında yer alan bölgelerde “ruhsatsız yapılaşma” iddiasından kaynaklandığını belirtti.

RUHSATSIZ YAPILARIN YIKIMI

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık Filistinlilere ait yapıları “ruhsatsız olduğu” gerekçesiyle yıkıyor. İşgal altındaki Batı Şeria’nın “C” bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmalarını engelleyen İsrail makamları, ruhsat almanın neredeyse imkansız olduğunu ifade ediyor. 1995’te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” sonucunda Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrıldı; A bölgesi yüzde 18’lik kısmı Filistin’e, B bölgesi idari olarak Filistin’e ama güvenlik olarak İsrail’e devredildi, C bölgesi ise yönetim ve güvenlik olarak İsrail’e bırakıldı.