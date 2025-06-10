İsrail, Calazun’da Yıkım Duyurusu Astı

İSRAİL ORDUSU CALAZUN MÜLTECİ KAMPI’NA BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Calazun Mülteci Kampı’na yönelik gerçekleştirdiği baskında, 5 ev ve bir cami için yıkım duyuruları astı. Ramallah’ın kuzeyindeki Calazun Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Mahmud Mübarek, yapılan baskınla ilgili bilgi vererek, “İsrail askerleri kampa baskın düzenledi, 5 ev ile 1 caminin girişine yıkım duyurusu astı” açıklamasını yaptı.

YIKIM KARARLARI RUHSATSIZ YAPIŞMA İDDİASIYLA ALINDI

Mübarek, yıkım kararlarının, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1995 yılında imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde “C” sınıfında yer alan bölgelerde “ruhsatsız yapılaşma” iddiasıyla verildiğini vurguladı. İsrail ordusu, sürekli olarak işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

BÖLGEDE RUHSAT ALMAK ZOR

İsrail makamları, Batı Şeria’nın “C” bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım faaliyetlerini engelliyor. Filistinlilerin ruhsat almasının ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor. Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995’te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” sonucunda Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. A bölgesi, yüzde 18 oranında işgal altındaki Batı Şeria’nın yönetimini Filistin’e bırakırken, B bölgesinin idari yönetimi Filistin’e, güvenliği ise İsrail’e devredilmiştir. C bölgesi ise, yüzde 61 oranında idare ve güvenliği İsrail kontrolünde bulunmaktadır.