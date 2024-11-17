İsrail Cumhurbaşkanı Hava Sahası İsteği Reddedildi

İSRAİL MAHKAMALARI TÜRK HAVASAHASINI KULLANMAK İSTEDİ

Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda, İsrail yetkilileri, Bakü’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı’na (COP29) katılacak olan Herzog’un uçağı için Türk hava sahasını kullanmayı planladı. Ancak Türk yetkililer, İsrail makamlarının bu talebini kabul etmedi.

HERZOG’UN ZİYARETİ İPTAL OLDU MU?

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Herzog’un, “güvenlik endişeleri” sebebiyle Azerbaycan’a gerçekleştireceği ziyaretin iptal edildiği bildirildi. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki gerginliği bir kez daha gün yüzüne çıkardı.