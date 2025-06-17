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İsrail Cumhurbaşkanı Sığınağa Girdi

İSRAİL CUMHURBAŞKANI SORUNU YERİNDE KARŞILIYOR

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İran’ın gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle sığınağa indi. İsrail ile İran arasında süregelen çatışma beşinci gününe girerken, olayların şiddeti artarak devam ediyor. İran’ın düzenlediği füze saldırıları sonucunda Tel Aviv ve çevresindeki birçok şehirde siren sesleri yankılanıyor. Bu durum karşısında, İsreilli vatandaşlar sığınaklara yöneliyor.

HERZOG’UN SİĞINAKTAKİ GÖRÜNTÜLERİ

Cumhurbaşkanı Herzog’un sığınakta bulunduğu anlara dair görüntüler yayımlandı. Bu görüntülerde, Herzog’un sığınakta yanındaki kişilerle samimi bir şekilde tokalaştığı dikkat çekiyor. İlgili durum, yaşanan kriz anında halkla dayanışma içinde olduğunu gösteriyor.

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