İsrail Cumhurbaşkanı Sığınağa Girdi

GERİLİM DEVAM EDİYOR

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İran’ın düzenlediği saldırılara karşılık olarak sığınağa girdi. İsrail-İran savaşının beşinci gününde, çatışmalar artarak sürüyor. İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırıları sonucu Tel Aviv dahil pek çok şehirde siren sesleri yükseliyor ve İsrailliler güvenli sığınaklara yöneliyor.

HERZOG’UN SİĞINAĞA İNİŞİ

Cumhurbaşkanı Herzog’un sığınakta bulunurken çekilmiş görüntüleri de yayımlandı. Herzog’un sığınakta yanında bulunan kişilerle tokalaştığı anlar dikkat çekti. Bu görüntüler, bölgedeki gerilimin ve saldırıların ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor.