İsrail Cumhurbaşkanı: Ülke iç savaşa sürükleniyor

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, yeni hükümetin yargı reformları nedeniyle ülkesinin iç savaşın eşiğine geldiğini söyledi.

Herzog Çarşamba günü yayınladığı bir videoda, “İnsan yaşamının söz konusu olduğu gerçek bir iç savaş sınır konusunda kimsenin fikri yok. Uçurum çok yakın. Ne pahasına olursa olsun hiçbir şekilde bunun olmasına izin vermeyeceğim” dedi.

İsrail, Netanyahu’nun önerdiği reformları Ocak ayında açıklamasından bu yana sürekli protesto gösterilerine sahne oluyor.

İsrail’de başta Tel Aviv olmak üzere çeşitli kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı kitlesel protestolar 10 haftayı geride bıraktı.

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak’ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen “temel yasalara” aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargı paketi içinde açıkladığı maddeler, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.