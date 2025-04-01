İsrail Dahiyeh Saldırısında 4 Kişi Öldü

HAIN SALDIRIDA CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun Lübnan’ın Dahiyeh bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiği bildirildi. İsrail, saldırıda Hizbullah yetkilisi Hasan Ali Mahmud Bdeir’in öldüğünü açıkladı. Bu, Hizbullah’la yapılan ateşkesin ikinci kez ihlal edilmesi anlamına geliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Lüban Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün gece saatlerinde Beyrut yakınlarındaki Dahiyeh bölgesinde bir binayı hedef alan saldırısında 4 kişini yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yapılan açıklamada saldırıda öldürülenlerin arasında Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü mensubu Hassan Ali Mahmud Bdeir’in yer aldığını ifade etti. Açıklamada, “Bdeir yakın zamanda Hamas ile iş birliği yaparak, İsrailli sivillere karşı önemli bir saldırının planlanması ve ilerletilmesinde onlara yardımcı oldu. Tehdidin aciliyeti göz önüne alındığında, Bdeir Mossad’ın yönlendirmesiyle İsrail Hava Kuvvetleri tarafından derhal vuruldu” denildi.

OPERASYON DETAYLARI

IDF, saldırı sonrası yapılan ilk açıklamada, İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet desteğiyle gerçekleştirilen operasyonun bir Hizbullah üyesinin bulunduğu binaya yönelik olduğunu bildirdi. Hedef alınan bina 3 katıyla kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda araç da hasar gördü.

ATEŞKES İHLALİ

İsrail ordusu, 27 Kasım’da yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut’a yönelik düzenlediği ilk hava saldırısının, Lüban topraklarından fırlatılan 2 roketin ardından gerçekleştiğini duyurdu. Lüban Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail’in ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı.