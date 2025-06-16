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İsrail’de 2 Bin 775 Kişi Tahliye Edildi

İSRAİL’DE TAHLİYELER YÜKSELİYOR

İsrail’de 2 bin 775 kişinin tahliye edilmesi gerçekleşti. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran’ın saldırılarının başlangıcından bu yana bu sayının yükseldiğini belirtti. Smotrich, tahliye işlemlerinin yanı sıra, “24 bina için yıkım kararı verildi” ifadesini kullandı.

BİNA YIKIMLARI DEVAM EDİYOR

İsrail hükümeti, güvenlik önlemleri çerçevesinde, hasar görebilecek bölgelerdeki yapılarla ilgili ciddi tedbirler alıyor. Smotrich’in açıklamaları, istihdam ve güvenlik konularında devam eden belirsizliklerin artabileceğine işaret ediyor.

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