İsrail’de 271 Yaralı, 71 İran’dan

İSRAİL’İN SALDIRILARDA YARALANMAK

İsrail Sağlık Bakanlığı, bu sabah saatlerinde İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 271 kişinin yaralandığını duyurdu. Yapılan resmî açıklamada, yaralanan 271 kişiden 71’inin İran tarafından Soroka Hastanesi’ne yapılan saldırılarda yaralandığı bildirildi.

İRAN’IN SALDIRILARI

Açıklamaya göre, söz konusu saldırılarda yaralananların çoğunluğu hastaneye ulaştırıldı. Bu durum, bölgedeki gerilimin artmasına ve halk arasında kaygıların çoğalmasına yol açtı. Saldırıların ardından sağlık hizmetlerinin durumu ve yaralıların tedavi süreçleri yakından takip ediliyor.