İsrail’de 500 Bin Kişi Protesto Etti

İsrail’de yarım milyon kişi, Netanyahu hükümetini protesto ederek savaşın sona ermesini ve rehinelerin acilen evlerine getirilmesini talep etti. Ülkenin birçok kentinde Gazze Savaşı’nın sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması için çeşitli gösteri ve grev eylemleri gerçekleştirildi. Pazar günü yapılan eylemlerde, göstericilerin bazıları önemli yollara barikat kurarak trafiği durdurdu. Tel Aviv ve Kudüs’teki birçok dükkan ve mağaza kapalı kaldı. İsrail’in takviminde Pazar, iş haftasının ilk günü olduğu için bu eylemler günlük yaşamı ciddi şekilde etkiledi. Eylemleri eleştiren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, protestocuların bu eylemlerle radikal İslamcı Hamas’ı güçlendirdiğini ileri sürdü.

REHİNE AİLELERİNDEN DESTEK

7 Ekim 2023’te Hamas ve diğer örgütler tarafından Gazze Şeridi’ne kaçırılan rehinelerin aileleri tarafından kurulan Rehinelerin Aileleri Forumu, rehinelerle dayanışma amaçlı bir protesto günü ve grev çağrısında bulunmuştu. Forum, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Hamas’a karşı savaşı Gazze Şeridi’nin tamamına yayma kararını almasının ardından ülke genelinde düzenlenen eylemlerle ilgili yaptığı açıklamada, protestolara yaklaşık 500 bin kişinin katıldığını belirtti. Rehine Matan Zangauker’in annesi ve birçok rehine yakınının sözcüsü olan Einav Zangauker, “Biz kapsamlı ve uygulanabilir bir anlaşma ve savaşın sona ermesini talep ediyoruz. Biz hakkımız olanı, çocuklarımızı istiyoruz” şeklinde konuştu. Zangauker, ayrıca “İsrail hükümeti kapsamlı bir anlaşma için gerçek bir girişimde bulunmadı ve savaşı sona erdirmeyi teklif etmedi. Olabilecek en adil savaşı en saçma savaşa çevirdiler” ifadelerini kullandı.

EYLEMCİLERDEN YOĞUN PROTESTO

İsrail medyasında yer alan görüntülerde, bazı göstericilerin otomobil lastiği yakarak trafiği tıkadığı gözlemlendi. Kudüs-Tel Aviv otoyolu da eylemciler tarafından trafiğe kapatıldı ve bu eylemler nedeniyle 390 kişi gözaltına alındı. Tel Aviv’deki gösterilerde eylemciler, “Hepsini eve getirin” ve “Savaşı bitirin” sloganları attı. İsrail ordusu, operasyonların genişletilmesinin amacının Gazze kentini ve El-Mevasi sığınmacı kampını ele geçirmek olduğunu bildirdi. Rehinelerin aileleri ise askeri harekatın genişlemesinin, hayatta kalan rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceğinden endişe duyuyor.

REHİNE DURUMU VE ASKERİ HAREKAT

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Pazar günü Gazze kentinin işgalini öngören “bir sonraki aşamayı” onayladığını açıkladı. Medyada yer alan haberlere göre, bu plan şehirde yaşayanların tahliye edilmesini, ablukaya alınmasını ve sonrasında fethini öngörüyor. Açıklamalara göre, birliklerin bu aşamada Hamas’ı “nihai” bir şekilde mağlup etmek için Gazze’ye odaklanacağı ifade ediliyor. İsrail medyası, bu harekat için on binlerce yedek askerin silah altına alınacağını bildiriyor.

Başbakan Netanyahu’nun konutu önünde bir araya gelen protestocular, savaşın sona ermesini ve rehinelerin “tamamının geri getirilmesini” talep eden sloganlar attı. Hala Gazze’de bulunan rehinelerin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, rehinelerin sembolü olan sarı bayraklar ve İsrail bayraklarıyla gösteri yaptı. “Rehineler Meydanı” olarak adlandırılan alanda, dev bir İsrail bayrağı ve rehinelerin fotoğrafları sergilendi. Netanyahu, eylemlere yönelik tepkisini dile getirerek, göstericilerin “Sadece Hamas’ı güçlendirmekle kalmadıklarını, aynı zamanda 7 Ekim’de yaşanan vahşetin tekrarlanmasına neden olacaklarını” belirtti.

Hamas ve müttefiki grupların 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği saldırıda, 1.200’den fazla insan hayatını kaybederken, 251 kişi rehin alınarak Gazze’ye kaçırılmıştı. Hamas’ın elinde hala 49 rehine bulunduğu ancak, İsrail ordusunun tahminine göre bunlardan 22’sinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. O tarihten itibaren Gazze’ye ağır saldırılar düzenleyen İsrail’in, Hamas’ın verilerine göre yaklaşık 62 bin kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor. Bu rakamlar, tarafsız kurum ve kuruluşlar tarafından doğrulanamıyor ama Birleşmiş Milletler tarafından gerçekçi kabul ediliyor.