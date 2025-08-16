İsrail’de Aşırı Sıcaklar 2.565 Kişi Etkiledi

İsrail’de Aşırı Sıcaklar nedeniyle Tıbbi Müdahaleler Arttı

AŞIRI SICAKLARDAN ETKİLENENLER

İsrail’de son bir haftadır süren aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle 2 bin 565 kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğu ve 3 şahsın yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, 8-15 Ağustos tarihleri arasında şiddetli sıcaklar nedeniyle acil servisler oldukça yoğun bir şekilde çalıştı. Bu durum, Tiberya, Eylat ve Necef kentlerinde 3 ölüm vakasının yaşanmasına yol açtı.

Kızıl Davut Yıldızı (Magen David Adom) acil yardım servisi, aşırı sıcakların etkilediği 2 bin 565 kişiye halsizlik, bayılma, baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı gibi rahatsızlıklar nedeniyle yardım sağladı. İsrail Meteoroloji Servisi, Safed kentinde sıcaklıkların 41,4 dereceye ulaştığını ve böylece yeni bir sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı. Eylat’ta ise sıcaklık 48,8 derecelik bir seviyeye ulaştı.

ELEKTRİK TÜKETİMİNDE REKOR

Yüksek sıcaklıklardan dolayı elektrik tüketimi de rekor seviyelere ulaştı. Ülkenin elektrik dağıtım şirketi Noga, salı günü tarihinde ilk kez 17 bin megavatın üzerinde elektrik tüketiminin kaydedildiğini bildirdi. Ayrıca, demir yolları şirketi bazı tren güzergahlarında hız sınırı uygulamak zorunda kaldı.