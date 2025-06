İsrail’de Cep Telefonlarına Saldırı Başladı

SİBER SALDIRILAR GÜNDEME GELİYOR

İsrail’de cep telefonlarına yönelik bir siber saldırı gerçekleştirildiği bildiriliyor. İddiaya göre, İsrail vatandaşlarına “Sığınaklara gitmeyin, saldırı olabilir” mesajları gönderildi. Bu durum, İran ile İsrail arasında devam eden çatışmaların şiddetlenmesi ile ilişkilendiriliyor.

İsrail ve İran arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. Çatışmalarda her iki tarafta da çok sayıda yaralı olduğu gibi can kaybı sayısı da giderek yükseliyor. Özellikle son dönemlerde saldırılar farklı yöntemlere bürünüyor.

Diğer yandan İran, savaşın başlangıcından bu yana İsrail’e önemli darbe vurduğu yönünde açıklamalarda bulunuyor. İran Devrim Muhafızları, “İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar etkisiz hale getirildi” diyerek izleyicilere bilgi verdi. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki çatışmaların daha da derinleşmesine yol açabilir.