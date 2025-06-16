İsrail’de Füze, Bina Hasar Verdi

FÜZE SALDIRISI SONRASI HASAR BİLDİRİMİ

İsrail’de, ABD Büyükelçiliği’nin civarına düşen bir füze, binada hasara yol açtı. Olayın ardından, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, büyükelçilik ve konsolosluğun yüz yüze kapalı olacağını duyurdu.

BÜYÜKELÇİ HUCKABEE’DEN AÇIKLAMA

Huckabee, “İsrail’deki büyükelçilik ve konsolosluk barınak yöntemi yürürlükte olduğu için bugün kapalı olacak” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, İran’ın Tel Aviv’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sırasında büyükelçilik binası yakınlarına füze düştüğünü ifade etti. Sarsıntı sebebiyle yalnızca ufak çapta hasar meydana geldiğini; buna karşın herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması sevindirici bir durum olduğunu belirtti.