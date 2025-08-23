İsrail’de Gösteri Düzenlendi, Protesto Edildi

İsrail’de gösteri düzenleyen on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze’yi işgal kararını protesto etti ve derhal ateşkes ile esir takası anlaşması imzalanmasını talep etti. Tel Aviv’de, Savunma Bakanlığı binası önünde bir araya gelen kalabalık, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını protesto etti.

PROTESTO PANKARTLARI VE SLOGANLAR

Göstericiler, “Sen baştasın, sen suçlusun”, “Bu savaşı bitir”, “Esirleri geri getirin” yazılı pankartlar taşıdı ve sloganlarla Netanyahu hükümetini anlaşmayı engellemekle suçladı. Ayrıca, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, hükümetin siyasi çıkarları uğruna Gazze’yi işgal etme planıyla esirlerini öldürmeyi seçtiğini ifade etti. Tel Aviv’in yanı sıra Hayfa, Batı Kudüs ve diğer kentlerde de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar düzenlendi.

GÜVENLİK KABİNESİ’NİN ONAYI VE PLANLAR

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, ordunun Gazze’nin kalan kısmını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce uygulanmasının beklenmediği belirtildi.

İŞGALİN AŞAMALARI VE GAZZE’NİN DURUMU

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar ardından işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük oranda harabe haline gelmiş Gazze içerisindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. İsrail, 1967’den 2005’e kadar toplamda 38 yıl boyunca Gazze’yi işgal altında tuttu. Bugün, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında. Birleşmiş Milletler’in açıklamasına göre, Gazze kentinde kıtlık, Şeridi’nin tamamında ise açlık krizi yaşanıyor.