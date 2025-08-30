İsrail’de Gösteriler Artıyor, Ateşkes Talebi

ON BİNLERCE İNSANDA GÖSTERİLER

İsrail’de on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki hükümetin Gazze’yi işgal etme kararı sonrası derhal ateşkes ve esir takası anlaşması talep etmek için bir araya geldi. Tel Aviv’de “Rehineler Meydanı” olarak adlandırılan İsrail Müzesi’nin önünde toplanan protestocular, ABD Başkanı Donald Trump’a “Trump, tarih yaz!” yazılı pankartlar açarak, Gazze’de bir ateşkes ve esir takası sağlaması gerektiğini vurguladı.

ESİRLERİN DURUMU AGIRLAŞIYOR

Gazze kentini işgal kararı alan Netanyahu hükümetine karşı sert eleştirilerde bulunan Tuval Haim, kardeşi Yotam Haim’in İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü hatırlattı. Haim, “Bugün, bize yalan söylendiğini hissediyorum. O zamanlar ve şimdi dahi gerekli çabanın gerçekten gösterilmediğini düşünüyorum.” sözleriyle durumu eleştirdi. İkinci bir açıklamada ise Avinatan Or’un kardeşi Moşe Or, hükümete seslenerek, “Yeter artık! Bir anlaşma olmalı! Esirler her şeyini kaybediyor. İsrail halkı çocuklarını geri istiyor.” ifadesini kullandı.

HÜKÜMETİN PLANI VE GELECEK ADIMLAR

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze’nin kuzeyine yönelik işgal planına onay vermişti. Başbakan Netanyahu, Güvenlik Kabinesi toplantısı öncesinde, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini açıklamıştı. İsrail basınında yer alan bilgilere göre, ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etmesi için emir aldığı ancak bu işlemin eylül ayından önce gerçekleşmeyeceği belirtilmişti. Planın ilk aşamasında, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye kaydırılması, kentin kuşatılması ve sonrasında yoğun saldırılarla işgal edilmesi öngörülüyor. İkinci aşamada ise harabe halindeki Gazze mülteci kamplarının işgali planlanıyor. İsrail, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca Gazze’yi işgal altında tutmuştu. Şu anda ise 2,3 milyon Filistinli, 18 yıldır ağır bir ablukaya maruz kalan Gazze Şeridi’nde yaşıyor. BM’nin açıkladığı rapora göre, Gazze’de kıtlık ve genel olarak şeritte bir açlık krizi yaşanıyor.