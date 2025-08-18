İSRAİL’de Greve Bir Milyon Kişi Katıldı

İSRAİL’DE PROTESTO VE GREVLERDE YOĞUN KATILIM

İsrail’de, hükümetin Gazze’yi işgal etme planı yerine esir takası anlaşması imzalaması talebiyle gerçekleştirilen grev ve protestolara 1 milyondan fazla insan katılıyor. İsrailli esir ailelerinin oluşturduğu çatı platformu, ülke genelinde bu talep doğrultusunda yapılan gösteri, yürüyüş ve etkinliklerin yoğun katılımla gerçekleştirildiğini duyurdu.

ESİRLER SERBEST KALANA DEK DEVAM EDECEK

Açıklamada, Hamas’ın elinde bulunan esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili taleplerin takipçisi olunacağı ve bu nedenle protesto ve eylemlere devam edileceği vurgulandı. Hükümetin mevcut politikalarına karşı tepki, halkın sesini duyurmasını sağlıyor.