İsrail’de Otoyol Kapandı, Araştırma Devam Ediyor

TRAFİK KAPATILMASI

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan 431 numaralı otoyolda patlayıcı madde tespit edilmesi sebebiyle çift yönlü olarak trafik durduruldu. Tel Aviv’deki Ayalon Kavşağı çevresinde meydana gelen bu durum, İsrail devlet televizyonu KAN tarafından bildirildi. Tespit edilen patlayıcı maddenin ardından, bölgeye bomba imha ekipleri yönlendirildi.

ARASTIRMA SÜRECİ

İsrail polis sözcülüğünden gelen açıklamaya göre, durum araştırılıyor. Açıklamada, şüpheli bir cismin otoyolda belirlendiği ve bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Patlayıcı cismin kim tarafından yerleştirildiğini tespit etmek için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Ayrıca, Jerusalem Post gazetesi, söz konusu patlayıcı maddenin İsrail bayrağına sarılı olduğunu aktardı.