İsrail’de Patlama Olma Durumu Bildirildi

OPERASYON BAĞLAMINDA İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GİDİŞAT

İsrail, 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonuyla birlikte İran’ın “Gerçek Vaat 3” olarak adlandırdığı misillemenin etkisiyle 7. savaş gününe ulaştı. İki ülkenin karşılıklı saldırıları aralıksız sürerken, Norveç Dışişleri Bakanlığı oldukça dikkat çekici bir olay bildirdi.

PATLAMA OLAYININ DETAYLARI

Norveç’in İsrail Büyükelçisi Per Egil Selvaag’ın ikametgahında bir patlama meydana geldi. İsrailli Kanal 12, Selvaag’ın, Tel Aviv’in dışında yer alan Herzliya’daki evinin bahçesine bir el bombası atıldığını aktardı. Olay sonucunda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, ancak Selvaag’ın konutunda maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Sa’ar, “İsrail polisinin bu olayın arkasındaki failleri hızlıca bulup, adalete teslim edip, hak ettikleri cezayı almaları için kararlılıkla hareket edeceğine inanıyorum” dedi.