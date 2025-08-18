İsrail’de Protestolar Ve Grevler Gerçekleşti

BÜYÜK KATILIMLI PROTESTOLAR

Pazar günü İsrail’de, Gazze savaşının başlangıcından bu yana en kalabalık protestolar düzenlendi. İsrail hükümetinin Gazze ile ilgili planlarına karşı çıkan vatandaşlar, başta Tel Aviv ve Kudüs olmak üzere bir çok büyük kentte sokaklara döküldü. Protestolar nedeniyle ülkede bir günlük grev yapıldı ve Tel Aviv ile Kudüs’teki birçok dükkan kapalı kaldı. “Rehineler Forumu”nun açıklamasına göre, Tel Aviv’de yaklaşık 500 bin kişi toplandı, ülke genelinde ise protestolara katılan toplam kişi sayısının bir milyona ulaştığı belirtildi. Ancak, İsrail polisi bu konuda resmi bir rakam vermedi.

PROTESTO NEDENLERİ

Protestoya katılanlar, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze şehrine yönelik işgal planına karşı duruyor ve Hamas’ın elindeki rehinelerin geri alınabilmesi için bir anlaşmaya varılmasını talep ediyor. Göstericiler bazı noktalarda otoyolları kapatarak trafiği durdurmayı başardı. Tel Aviv polisi, yolların tekrar trafiğe açıldığını ve altı kişinin gözaltına alındığını bildirdi. İsrail medyası, Netanyahu’nun Likud Partisi genel merkezi önünde polisle göstericiler arasında arbede yaşandığını da aktardı. Bu protestolar, 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırılarından sonra başlayan Gazze savaşına dair en büyük katılımlı gösteri olarak öne çıkıyor. Başbakan Netanyahu, bu grev ve protestoların Hamas’ın elindeki rehineleri kurtarma çabalarına zarar verdiğini savundu.

GAZZE’DE YAŞANANLAR

İsrail ordusunun Gazze’de devam eden saldırıları, haftasonu Zeytun mahallesine yoğunlaştı. Hamaslı yetkililer, bu saldırılar sırasında en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, İsrail ordusu, yardım kuruluşlarının Gazze’ye çadır sokmasına yeniden izin verileceğini duyurdu. İsrail’in Gazze’yi işgal planı çerçevesinde, bir milyondan fazla Filistinliyi zorla Güney Gazze’ye yerleştirmek istediği belirtiliyor. İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta bu plana onay vermişti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın da bu hafta başında planı onaylaması bekleniyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eya Zamir, ordunun Gazze’ye yönelik planlarının devam ettiğini bildirdi, ancak Gazze’ye hangi tarihte girecekleri henüz belli değil. Hamas, Gazze’nin işgalinin yeni bir “imha ve yerinden etme dalgasına” yol açabileceğini ifade ediyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER

İngiltere ve Fransa’nın da aralarında olduğu bazı ülkeler, İsrail’in Gazze üzerindeki planlarını kınarken, ABD’den sonra İsrail’e en fazla silah ihracatı yapan ikinci ülke olan Almanya, İsrail’e silah satışını askıya aldı. Hamas’ın kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Ekim 2023 itibarıyla 60 binden fazla Filistinli, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Yardım konusundaki kısıtlamalar nedeniyle yaşanan açlık, 200’den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Açlık nedeniyle ölenlerin 108’inin çocuk olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM), yardım almak için dağıtım bölgelerine gitmeye çalışan Filistinlilere yapılan saldırılarda 1760 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. BM verilerine göre, Gazze’deki nüfusun yüzde 90’ı olan 1,9 milyon kişi, İsrail saldırıları sebebiyle yerlerinden edildi.