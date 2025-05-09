İsrail’de Sağcı Bakan, Yardım Ambargosu İstedi

İNSANİ YARDIM AMBARGOSU DEVAM EDİYOR

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi’nde 2 ayı aşkın süredir süren insani yardım ambargosunun sürdürülmesi çağrısında bulundu. Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen bu ambargonun devam edeceğini belirtti. “Başbakanı (Binyamin Netanyahu) ve diğer bakanları, bir önceki toplantıda karşı oy kullandığım Gazze’ye yardımların yenilenmesi yönündeki felaket niteliğindeki karardan, bir sonraki kabine toplantısında geri çekmeye çağırıyorum.” şeklinde ifadeler kullandı.

GAZZE’YE YARDIM ULAŞTIRMAYI KABUL ETMİYOR

Ben-Gvir, Gazze’deki Filistinlilere insani yardım ulaştırmanın “akılsızlık” olduğunu savunarak, bunun “ahlaki ve stratejik bir hata” olacağını öne sürdü. İsrail güvenlik kabinesi, geçtiğimiz hafta Gazze halkının güneydeki Refah kentine sürgün edilmesine ve sınırlı miktarda yardım girişine olanak tanıyan Gazze Şeridi’nin kalıcı işgali planını onayladı. Bunun yanında ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Başkan Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ne insani yardım girişinin sağlanması için direktif verdiğini ifade etti.

SALDIRILARIN DEVContinuası

İsrail, 2 Mart’ta Gazze’ye insani yardım girişini durdurdu ve 18 Mart’ta ise saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun 19 aydır sürdürdüğü saldırılar nedeniyle, Gazze Şeridi’nde yardım girişinin engellenmesi büyük bir insani kriz yaratmış durumda. Uluslararası tepkileri azaltma çabası içinde olan Tel Aviv yönetiminin, İsrail ordusunun dahil olduğu sınırlı bir insani yardım dağıtım planı üzerinde çalıştığı bildirildi.