İsrail’de Sel Nedeniyle Yollar Kapandı

SEL FELAKETİ TRAFİĞİ ETKİLİYOR

İsrail’in güney bölgelerinde meydana gelen sel felaketi, ülkenin en uzun iki kara yolunda bazı noktaların trafiğe kapatılmasına sebep oluyor. İsrail polisinin yaptığı yazılı açıklamada, güneyde etkili olan sel dolayısıyla 90 numaralı kara yolunun birkaç noktasının trafiğe kapatıldığı bilgisi verildi. 480 kilometre uzunluğuyla İsrail’in en uzun kara yolu olan bu yol, kuzeyde Lübnan sınırından başlayıp, Ürdün Vadisi, Ölü Deniz’in batı kıyısı, Araba Vadisi ve güneydeki Eilat’a kadar uzanıyor.

İKİNCİ EN UZUN YOL DA KAPALI

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle güneydeki 40 numaralı kara yolunun da trafiğe kapatıldığı belirtildi. 302 kilometre uzunluğuyla bu yol, İsrail’in ikinci en uzun kara yolu olma özelliğini taşıyor ve ülkenin orta kesiminden başlayarak güneye kadar uzanıyor. Ayrıca, İsrail, 30 Nisan’da yangın felaketiyle de karşı karşıya kalmıştı. Tel Aviv ile Batı Kudüs arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmış, Batı Kudüs çevresindeki yerleşim bölgelerine kadar ulaşarak, 20 bin dönümün üzerinde alanı kül etmesine neden olmuştu.