İsrail’de Sirenler Çaldı, Sığınaklar Açık

İSRAİL ORDUSU HUSİLERİN SALDIRISINI DUYURDU

İsrail ordusu, Yemen’deki Husiler tarafından fırlatılan bir füze sebebiyle ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca İsrail vatandaşına sığınaklara gitme çağrısı yapıldığını bildirdi. Füzenin, hava savunma sistemi aracılığıyla etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

SALDIRIYLA İLGİLİ DETAYLAR VE PANİK

Yemen’deki İran destekli Husilerin, İsrail’e yönelik bir misilleme saldırısı gerçekleştirdiği bilgisi veriliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan füze sonucunda Kudüs bölgesi ve çevresi dahil olmak üzere birçok bölgede alarm sirenlerinin çaldığı ifade edildi. Ayrıca, Beerşeba kenti ve Ölü Deniz bölgesinde de panik yaşandığı bildirildi. IDF, fırlatılan füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini belirtse de, saldırının neden olduğu herhangi bir zarara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.