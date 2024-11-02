İsrail’de Sızıntı Soruşturması Başlatıldı

İSRAİL’DE TATBİKAT RAPORU SIZINTISI YANKILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in İran’a gerçekleştireceği saldırıya dair tatbikat raporlarının 18 Ekim’de sızdırılması konusu gündemi meşgul ediyor. Sızıntının, planlanan saldırının ertelenmesine yol açtığı belirtilirken, İsrail polisi bu olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Rishon Lezion Sulh Mahkemesi Yargıcı Menachem Mizrahi, yürütülen açık soruşturma çerçevesinde “birkaç” şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

YARGIÇTAN DETAYLAR

İsrailli haber kanalı Walla’nın aktardığına göre, Yargıç Mizrahi, soruşturmayla ilgili yayın yasağının kısmen kaldırıldığını dile getirdi. Yargıç, sızıntının “İsrail’in Gazze’deki hedeflerine ulaşmasında zarar verdi” şeklinde yorumda bulundu. Bu gelişmeler, ulusal güvenlik konusunda kaygıları artırıyor ve İsrail vatandaşları arasında belirsizlik yaratıyor.