İsrail’de Trump’a Teşekkür Mesajları Görüldü

AMERİKA’NIN SALDIRISI DÜNYA GÜNDEMİNİ SARSTI

Dün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik yaptığı saldırı dünya basınında geniş yankı buldu. Bu gelişmenin hemen ardından bugün İsrail’de dikkat çeken bir olay gerçekleşti. Ülkenin çeşitli ana yollarında yer alan elektronik billboardlarda “Teşekkürler Başkan Donald Trump” yazıları yer aldı. Sabah saatlerinden itibaren sürücüler ve yayalar bu mesajlarla karşılaştı.

İSRAİL’DEN TRUMP’A AÇIK DESTEK

Billboardlardaki mesajlar, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yapılan bir teşekkür ifadeleri içeriyor. Bu dijital panoların altında, Amerikan ve İsrail bayraklarının birlikte dalgalandığı görüntüler de dikkat çekti. Teşekkür mesajlarının İran’a düzenlenen askeri operasyonla doğrudan bağlantılı olduğu yorumları öne çıkarken, İsrail kamuoyunun büyük bir kısmının bu saldırıya destek verdiği belirtiliyor. Özellikle Trump döneminde uygulanan sert politikaların, İsrail’in güvenlik politikalarıyla örtüştüğü biliniyor.

SOCIAL MEDYA YANKILARI VE DİPLOMATİK HAREKETLİLİK

Şu ana kadar resmi makamlar tarafından bu billboardlardaki mesajlarla ilgili bir açıklama yapılmadı, ancak görüntüler sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, mesajların zamanlamasına dikkat çekerek ABD-İsrail ilişkilerinin askeri boyutuna dair değerlendirmelerde bulundu. İran’daki nükleer tesislere yapılan saldırının ve sonrasındaki destek mesajlarının, bölgedeki gerilimi artırabileceğine dair endişeler ortaya çıkıyor. Uluslararası kamuoyunun bu gelişmeleri dikkatle izlemesi ve önümüzdeki dönemlerde diplomatik alanda hareketlilik bekleniyor.