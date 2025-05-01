İsrail’de Yangınlar Devam Ediyor

ŞİDDETLİ RÜZGAR YANGINLARI ARTIRIYOR

İsrail’de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda meydana gelen şiddetli rüzgar, yangınların 6 farklı noktada yayılmasına sebep oluyor. Yedioth Ahronoth gazetesinin bildirdiğine göre, 126 itfaiye ekibi, büyüyen yangınla mücadele etmeye devam ediyor. Kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle İsrail, uluslararası yardım çağrısında bulundu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya’dan 8 yangın söndürme uçağının gün içerisinde gelmesi bekleniyor.

BÜYÜK ALANLAR ATEŞ ALTINDA

Ulusal Yahudi Fonu, 13 bin dönümü ormanlık alan olan toplamda 20 bin dönüm arazinin yandığını aktardı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kundaklama şüphesiyle 18 kişinin gözaltına alındığını belirttikten sonra, İsrail polis kaynakları Netanyahu’nun bu iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TAHLİYELER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan Mateh Yehuda Bölge Konseyi Başkanı Avishai Cohen, yangının yerleşim alanlarına yaklaşma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Cohen, bu sebeple yaklaşık 10 bin kişinin tahliye edilerek barınma hizmeti aldığını bildirdi. Öte yandan, Times Of Israel’in haberine göre, yangının yayılma tehlikesi nedeniyle Mevo Horon bölgesinden tahliye edilenlerin 18 saat sonra evlerine dönmelerine izin verildiği belirtildi. Hala çok sayıda bölgenin yangınlar nedeniyle tahliye edilmiş olduğu hatırlatıldı.

ACİL MÜDAHALE GEREKİYOR

Dün çıkan yangınlar hızla yayılarak yaklaşık 20 bin dönüm alanı etkisi altına aldı. Yangınlara müdahale eden İsrailli yetkililerin etkisiz kalması üzerine uluslararası yardım talep edildi.