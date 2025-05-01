İsrail’de Yangınlar Devam Ediyor

İSRAİL’DE BÜYÜK ORMAN YANGINI

İsrail devlet televizyonu KAN’ın verdiği bilgilere göre, İsrail itfaiyesi Kudüs Bölge Sorumlusu Shmulik Friedman, ülke tarihindeki en büyük yangınlardan biriyle mücadele ettiklerini duyuruyor. Friedman, basına yaptığı açıklamada, “Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız, belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın.” ifadesini kullanıyor. İsrail itfaiyesinin yangınları kontrol altına almaktan “çok uzak” olduğunun altını çizen Friedman, yangının sebebinin henüz tespit edilemediğini belirtiyor.

YANGINDAN DOLAYI YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLİYOR

Bugün Kudüs ile Tel Aviv arasında yer alan Eştaol Ormanı’nda başlayan yangınlar sebebiyle şu ana kadar beş yerleşim yeri tahliye ediliyor. Yangının yarattığı tehlike nedeniyle, bölgedeki halkın güvenliği ön planda tutuluyor.

ULUSLARARASI YARDIM TALEBİ

İsrail, yangına müdahale için Yunanistan, Hırvatistan, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi gibi altı ülkeden uluslararası yardım talebinde bulunuyor. İsrail itfaiyesi, 12 yangın söndürme uçağı ve 50 kurtarma ve yangın söndürme ekibiyle şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor.