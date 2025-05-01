İsrail’de Yangınlar Devam Ediyor

İsrail’de çıkan yangınlar sürüyor

ŞİDDETLİ RÜZGAR YANGINLARI BÜYÜTÜYOR

Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanlarda etkili olan şiddetli rüzgar, yangınları altı farklı noktada yayılmasına sebep oluyor. Yedioth Ahronoth gazetesinin verdiği bilgilere göre, yangınlara müdahale eden 126 itfaiye ekibi, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlarla mücadeleye devam ediyor.

ULUSLARARASI YARDIM BEKLENİYOR

Yangınların kontrol altına alınamaması dolayısıyla İsrail’in uluslararası yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya’dan toplamda sekiz yangın söndürme uçağının gün içerisinde bölgeye ulaşması bekleniyor. Ulusal Yahudi Fonu, 13 bini ormanlık alan olmak üzere toplamda 20 bin dönüm arazinin yanmış olduğunu açıkladı.

KUNDAKLAMA İDDİALARI VE POLİS BİLGİLERİ

Başbakan Binyamin Netanyahu, kundaklama şüphesiyle 18 kişinin gözaltında olduğunu belirtirken, İsrail polis kaynakları ise bu iddianın gerçek olmadığı yönünde bilgi verdi. Ayrıca, İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan Mateh Yehuda Bölge Konseyi Başkanı Avishai Cohen, yangının yerleşim alanlarını tehdit edebileceğini ifade etti.

ABBAS’TAN YARDIM TEKLİFİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangının söndürülmesine yardımcı olmak için Netanyahu hükümetine destek önerisinde bulundu. İsrail tarafından kabul edilen bu teklifle birlikte, Filistin İtfaiyesi’nden 20 personel ve dört araç, yangınların meydana geldiği bölgeye sevk edildi. Abbas, geçtiğimiz hafta Ramallah’ta yaptığı bir konuşmada, Gazze’ye yönelik saldırılardan Hamas Hareketi’ni sorumlu tutmuş ve bunu da tartışmalara yol açabilecek bir ifadeyle dile getirmişti.