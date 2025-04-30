İsrail’de Yangınlar Sebebiyle Tahliye İşlemleri

İSRAİL’DE YANGINLAR NEDENİYLE YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

İsrail’de Kudüs ile Tel Aviv arasında çıkan yangınlar dolayısıyla beş yerleşim yeri tahliye edildi. Hükümet, yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısı yapıyor. İsrail İtfaiye Teşkilatı, Eştaol Ormanı’nda başlayan ve hızla yayılan yangın sebebiyle Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion yerleşim birimlerinin tahliye edildiğini açıkladı.

ULUSLARARASI YARDIM TALEBİ

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Tel Aviv yönetimi, yangınlarla başa çıkmak için Yunanistan, Hırvatistan, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin de aralarında bulunduğu altı ülkeden yardım talep etti. Yangın söndürme uçaklarının bölgeye gelmesi için hazırlıkların yapıldığı aktarılıyor. KAN, 12 yangın söndürme uçağı ve 50 kurtarma ile yangın söndürme ekibinin, şiddetli rüzgarın etkisi altında olan yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladığını bildirdi. Yahut ayrıca Kudüs ile Tel Aviv arasındaki bazı otoyolların da ulaşıma kapatıldığı ifade edildi.

POLİS VE İTFAİYENİN ÇALIŞMALARI

Anadolu Ajansı’na (AA) konuşan İsrail Polisi Sözcüsü Dean Elsdunne, bölgedeki yangının yayıldığını ve bu durumun 1 No’lu otobana yaklaştığını belirtti. Elsdunne, “Polis ve itfaiye teşkilatı, itfaiye teşkilatının görevini gerçekleştirebilmesi ve yangını kontrol altına alabilmesi için sivilleri bölgeden tahliye etmek amacıyla titizlikle ve hızla çalışıyor.” dedi.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

Ülkede yaşanan yangınlar dolayısıyla Batı Kudüs’teki Herzl Dağı’nda gerçekleştirilecek Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni iptal edildi. İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev, X hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik yetkilileriyle yapılan durum değerlendirmesi sonucunda Herzl Dağı etrafındaki tepelerdeki yangınlar ve şiddetli rüzgar nedeniyle törenin iptal edilmesi kararının alındığını bildirdi. Daha önce Miri, 4 bin kişinin katılımıyla yapılan Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni provasının yayınlanacağı bilgisini paylaşmıştı.