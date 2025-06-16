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İsrail’deki Büyükelçilik Kapalı Kalacak

FÜZELERİN DÜŞÜŞÜ VE HASAR

İsrail’de, ABD Büyükelçiliği çevresine düşen bir füzenin binada hasara yol açtığı bildiriliyor.

BÜYÜKELÇİ AÇIKLAMADA BULUNDU

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, bugün büyükelçilik ve konsolosluğun kapalı olacağını açıkladı. “İsrail’deki büyükelçilik ve konsolosluk barınak yöntemi yürürlükte olduğu için bugün kapalı olacak” diyen Huckabee, ayrıca İran’ın Tel Aviv’e yönelik saldırılarında füzenin büyükelçilik binası yakınına düştüğünü ifade etti. Sarsıntı sonucunda küçük çaplı bir hasar meydana geldiği ve kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

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